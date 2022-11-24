「公然的抹黑侮辱醫護就是不行！」國民黨屏東縣長候選人蘇清泉譴責綠營為了選舉，把30年來留在屏東，默默守護鄉親生命健康的安泰醫院花費，影射成來路不明的補助款，痛批屏東民進黨部用鍵盤敲幾個字，就否定我們在前線為鄉親生命把關的一切，怒喊：「其心可誅，其行可鄙！」

蘇清泉在臉書表達：怒！屏東民進黨部用鍵盤敲幾個字，就否定我們在前線為鄉親生命把關的一切，其心可誅，其行可鄙！「對蘇清泉攻擊謾罵我們忍；但公然的抹黑侮辱醫護就是不行！」

蘇清泉表示，屏東縣重度級急救責任醫院，是一個責任，是一個承擔，是所有屏東縣民在來不及送往高雄大醫院時，扮演救命的一個重要角色。「幾天前，我們也興高采烈地歡迎屏東榮民總醫院的加入」，一起來分擔屏東縣醫療平權的責任，解決多年來屏東人必須送往高雄搶救性命的痛苦與不安！等了25年，政府終於看到了⋯⋯

他痛批，如今為了選舉，把30年來留在屏東，默默地守護鄉親生命健康的醫院，為搶救每一條生命必須的花費，把給醫生和護理人員工作的薪水及醫療成本的合理費用，影射成來路不明的補助款。

「救活無數屏東人的安泰醫院被說成這樣，屏東人覺醒吧！」蘇清泉質疑綠營，這種扭曲事實、顛倒黑白的說法，讓人感到悲哀！這要怎麼教育下一代？「他們只在乎選票，不在乎你們的生命！這樣的人來當縣長，你們能接受嗎？」