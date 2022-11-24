世界杯預賽「大爆冷門」頻傳，沙烏地阿拉伯竟然2-1 擊敗傳統勁旅阿根廷，後，沙烏地國王宣布隔日放假。不只如此，網路消息稱，沙國王子薩勒曼 (MbS)還賞賜每一位球員勞斯萊斯豪車與10億元 。

CNN-印尼分台報導，綠鷹隊(沙烏地國足隊匿稱)以踢進3分的成績，位居C組榜首。 不僅如此，綠鷹隊還創下亞洲球隊首次擊敗阿根廷的紀錄，如此出色表現得，到了阿拉伯王室的讚賞。據報導，王儲薩勒曼送給每位球員1輛勞斯萊斯幻影汽車(Rolls-Royce Phantom)作為禮物。該車的價格大約在46 萬美元至 55 萬美元之間，也就是1400萬~1700萬新台幣左右。

What a match! MBS will now give each player of the KSA TEAM one Rolls Royce each in addition to a billion dollars EACH for winning against Argentina! — SUHEL SETH (@Suhelseth) November 22, 2022

BREAKING: MBS has announced a Rolls Royce Phantom to each team member having defeated ARG #FIFAWorldCup #SAvsARG #SaudiArabia 🇸🇦 serves up the first major upset of the #FIFAWorldCup — Awab Alvi (@DrAwab) November 22, 2022

這個消息是印度商人塞斯( Suhel Seth)在個人社交平台上發布的， 之後網路名人阿爾維(Awab Alvi)也發表類似的消息。

不過，這個消息並沒有得到沙國政府證實，特別是塞斯的推特還提到「每個人發10億元」，這相當值得存疑。