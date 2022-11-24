薛景求（左）推薦李善均給《王者製造》導演邊聖鉉。（華映提供）

由韓國新生代導演邊聖鉉執導的《王者製造》靈感取材自韓國真實的選舉故事，故事描述在選戰中屢戰屢敗的候選人，因為一位選舉戰略家加入團隊後，強勢翻轉逆局，一路挺進總統大選。導演為尋找片中選舉策略家的角色考慮過多位演員，而在薛景求的推薦下，李善均接下這個角色，薛景求曾演出邊聖鉉執導《不汗黨：地走秩序》，與李善均的太太田慧振合作扮演夫妻，曾見過李善均多次，對他印象很好，便推薦他給導演。

導演邊聖鉉說：「多虧有李善均，他詮飾的角色才能更加幹練，更為乾淨俐落，不然電影的效果不會那麼出色。」李善均是由薛景求推薦加入，但《王者製造》是2人首次合作，李善均開心喊：「薛景求前輩是我大學時期最崇拜的演員，我最想成為的演員的樣子就是他。」在現場拍攝現場，李善均表示薛景求非常有領導能力，「他有很強的責任感，也會關心注意到每一個人。」薛景求也讚美他：「李善均的演技很穩定，表現很出色。」

李善均透露演出這位選舉策略家非常困難，因為沒有太多真實資料可以參考，「我對他一無所知，還要演出他長40年的政治人生，參考了很多網路上的討論和介紹，並和導演進行了很久的討論，再加上自己創作的想法，終於塑造出這個角色。」他和邊聖鉉的討論非常瘋狂，一口氣聊了三天兩夜，邊聖鉉透露2人喝著酒聊角色也聊音樂，「我好像只睡了2小時，醒來又繼續講，後來連李善均的太太田慧振也加入一起聊，一共聊了三天兩夜，我真不知道我是怎麼撐過來的。」

邊聖鉉表示印象中這位選舉達人的原型非常的瘦，希望李善均可以減到瘦骨嶙峋的模樣，李善均也同意開始努力瘦身，努力的程度讓導演嚇壞了，「因為他太專注在體重管理，很嚴格的限制飲食，我想我也要負起責任，趕快請他不要再減肥了，要以健康的狀態演出才行，我本想以很瘦的身體展現出角色的敏銳和神精質，但我相信演技的表現才是最重要的。」李善均也笑說自己減肥失敗，只好靠演技來彌補，「當時我變得對體重很敏感，再加上這個劇組非常重視吃也很會吃，讓體重管理變得很難啊！最後就妥協了，不再減了，有點遺憾沒能完成這項任務！」

《王者製造》將於12月2日在台上映。