最新調查顯示，沉重的通膨壓力削弱市場需求，日本製造業活動出現22個月來首見緊縮，而且縮幅創下2年來最大，為日本的經濟展望蒙上陰影。

根據日本Jibun銀行24日公布，11月製造業採購經理人指數（PMI）初值經季調後，由10月的終值50.7下滑至49.4，此為2021年1月以來首次跌破景氣擴張分水嶺50，同時也是2020年11月以來最大跌幅。

標普全球市場情報（S ＆P Global Market Intelligence）經濟學家丹曼（ Laura Denman）表示：「需求降溫和嚴重的通膨壓力，持續打擊產出和新訂單。」

產出與新訂單下滑是11月製造業PMI跌入緊縮的主因，兩項數據分別創下2020年9月與2020年8月以來最大降幅。

此外，調查顯示，當前的全球經濟狀況持續引發製造商憂慮，企業對未來12個月的信心降至6個月低點。丹曼指出，企業信心驟降反映，製造商對未來業務逐漸感到擔憂。

不過最新調查亦有亮點，根據報告顯示，投入價格通膨降至14個月新低，意味著業者的成本壓力出現緩和跡象。

11月服務業PMI初值經季調後，由10月終值53.2大跌至50，勉強守住景氣榮枯線，但仍無法阻止綜合PMI跌入緊縮。11月綜合PMI由10月的終值51.8陡降至48.9，創下2月以來最大縮幅。

日本10月重啟國門帶動觀光產業復甦，持續支撐訂單成長，但服務業者反應商業活動尚未較10月出現顯著改善。

在此同時，通膨壓力依然沉重，企業透過調漲售價將成本轉嫁給客戶。業者擔心勞動力短缺和整體經濟不確定性，使得企業信心降至8個月新低。

日本上周出爐的數據顯示，第三季經濟意外跌入緊縮，此為一年來首見，季減年率達1.2％。隨著全球衰退風險攀升、日圓狂貶和進口成本躥揚，打擊家庭消費和企業，皆為日本的經濟展望帶來不確定性。