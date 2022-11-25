冠德（2510）已連續兩年每股稅後純益飆破6元大關，刷新史上獲利新高之後，積極在全台攻城略地，成功取得公辦都更大案，保守估計土地存量已突破千億大關；其中，總銷百億級大案更有四筆，地點都在雙北市，進度最快為三重太子汽車都更案「冠德心天匯」，總銷達130億元，近日正式開賣，預計2023年第三季取得使照、2024年入帳。

冠德今（24）日舉辦法說會，冠德執行副總經理張勝安表示，今年冠德主要推出兩筆新案，包括總銷18億元三重「冠德天韻」、已100％完銷，及太子汽車舊廠都更案「冠德心天匯」，日前公開。累計手中儲備土地坪數，涵蓋合建案占63％、公辦都更案占25％、捷運聯開7％，及危老重建、自地自建等。

張勝安表示，冠德目前握有783億元的儲備案量，以住宅491億元占63％最多、其次為商辦292億元占37％。包括總銷208億元新莊東元舊廠辦公案、200億元中和大洋塑膠都更案、130億元南港台電北儲中心AR1公辦都更案等，都會在未來幾年陸續取得建照並完工。

目前冠德手中光是規模百億以上大案，就有四筆，包括「冠德心天匯」、及東元舊廠案、大洋塑膠案、南港台電案。

今年前三季冠德合併營收141.2億元，稅後純益16億元，EPS為2.95元，表現低於去年。張勝安表示，主要是去年基期在處分敦北玉山商銀大樓認列後被墊高所致，加上7月以來房市買氣開始下滑、不如去年，因此獲利衰退。

不過第四季在大直新案「冠德大直湛」先建後售挹注下，可望開始認列，單季獲利表現可望再衝高。

展望2023年，張勝安表示，明年完工交屋新案主要包括總銷38億元先建後售案「瑞安公辦都更案」、18億元已完銷的「冠德天韻」，及「冠德信義」等新成屋銷售。

談到全球景氣趨緩，明年股利是否配發傾向保守，張勝安不諱言，由於考量近年連續得標大規模開發的公辦都更案，需要陸續投入大筆的營建工程款等開發資金，因此有可能會保留部分盈餘，以支應工程款，相對股利配發可能較往年保守。