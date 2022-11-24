活到老飆到老？日前在高雄市大樹區學城路一段上，有機車騎士在1處機車專用道的地下道前，超越1輛阿北騎的機車，沒想到，進入地下道時，阿北竟然僅追上來，並且超越該騎士，但過沒多久，阿北衝出地下道出口的斜坡，機車產生大幅度的彈跳，接下來便是路旁的人行道，阿北整個連人帶車左由右晃慘摔在車道上。

「Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台」臉書粉絲團，PO出了1段49秒行車紀錄器影片，影片中事故發生的位置在高雄市大樹區學城路一段上，從影片中可見，拍攝影片的騎士騎進了機車專用道，且超過1輛阿北騎的機車，並進入專用道地下道路段後。

1名阿北疑似被一旁騎士的超越後，受到刺激竟開始狂飆，沒想到在地下道的出口因機車彈跳，車子不穩慘摔在地。（翻攝自臉書Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

沒過多久，阿北竟然跟上並超越他，之後更加速衝刺直往地下道出口，豈料，阿北快速衝上出口斜坡後，疑似速度過快，機車產生大幅度的彈跳，下一秒，阿北閃不過一旁的人行道台階，整個人便左搖右晃摔車倒地；該粉絲團也在標題寫著「是誰在呼喚海神波賽頓？阿伯秀一波海豚跳」。

影片一出，網友紛紛留言表示「活到老飆到老，唐老大精神」、「失算了」、「好危險的路喔，隧道還有岔路」、「本是同根生，『想追』何太急」、「這路根本是在設計人，出口是醫院更好」、「這地下道設計有點詭異」、「阿北用生命在維持老車的尊嚴+性能」、「機車騎行隧道太久，產生頭暈眼花，四肢無力」。