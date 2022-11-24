本屆世足賽沙烏地阿拉伯和日本都上演逆轉勝，今（24日）韓國對戰南美強權烏拉圭，最終以0：0逼平烏拉圭，而在這此前，曾效力多支英超球隊的退役好手索頓（Chris Sutton）精準預言日德大戰，這次也成功料中韓國與烏拉圭和局坐收。

本屆世足賽亞洲國家表現亮眼，沙烏地阿拉伯和日本都爆冷上演逆轉勝，英國廣播公司（BBC）整理索頓小組賽的所有預測，發現命中率破7成，甚至有3場連比數都吻合，而昨天原本外界看好德國贏面高，索頓卻逆風預測日本2：1取勝，結果也確實如此。

繼沙國和日本後，今亞洲關注韓國強碰烏拉圭是否會再展驚奇，索頓此前預測2隊最終會以1：1握手言和。他說，H組是很詭譎的一個小組，他已經改變很多次2支球隊晉級的想法。

索頓判斷，烏拉圭雙前鋒卡瓦尼（Edinson Cavani）及蘇亞雷斯（Luis Suarez）已經老化，對他們是不利的局面，而韓國將球留在腳下的能力不錯，但鋒線缺乏人才也讓他們難以突破，尤其孫興慜本季狀態不佳，又遇上臉部骨折。

回顧比賽，雙方上半場控球率不相上下，烏拉圭3次射門和韓國對2次射門都沒進，0：0踢和。而下半場攻勢仍都無法有效突破，搶攻無效無力突圍，最終以0：0握手言和。