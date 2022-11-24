現年44歲的金荷娜肌膚吹彈可破，是演藝圈中著名的凍齡女神。（Ulthera美國音波提供）

全昭旻開心分享自己的保養秘招。（Ulthera美國音波提供）

韓國長腿男神李敏鎬今（24日）與金荷娜、全昭旻出席醫美儀器代言記者會，公開讓自己維持最佳狀態的秘訣。平常拍戲繁忙的他們，再忙也不忘要做日常保養，李敏鎬表示：「自己不是很勤勞護膚的人，但因為每天都要化妝，所以相當注重清潔，還有一些基本護理，像是面膜、保濕，每天上班前也都會護膚。｣除了保養外，他同時也透過吃好、睡好、健身，以及努力在工作上來尋找能力和信心，也可以有效的保養肌膚和身材。

談到美的定義，李敏鎬認為自然的美才是真正的美，每個人天生所擁有的內在美也才是最美的。身為國際巨星，如何保持自信，李敏鎬表示：「自己的職業是站在很多人面前，當感受到別人的愛時會最有自信，能獲得大家的喜歡與歡迎，也會感到非常有自信｣。被問及有些人會對年齡容貌感到焦慮，李敏鎬則說：「每個人都有各自的美，不用把自己限制在框架裡，發現自己的魅力和特點，自然而然會找到自信。｣

現年44歲的金荷娜，不只演技精湛，肌膚更是吹彈可破，是演藝圈中著名的凍齡女神，金荷娜對於美有自己的定義，「心態很重要，我會先照顧自己，去看自己喜愛什麼，調整自己的心態」，也大方分享自己的保養秘訣：「像我喜歡運動，我就會運動健身，在健身時會流很多的汗，就會喝水來充分吸收水分，同時盡量吃少加工的原型食物還有盡量去護膚。」

金荷娜認為，要知道自己喜歡什麼很重要，去做自己喜歡的事情，可以增加自信，在知道自己內心喜愛的之後，這些都會在外在體驗出來。也隨時讓自己保持有自信的狀態，休息時，也會讓自己盡量放鬆，保持平靜的心情，「這樣才讓自己有夠多能量面對工作的挑戰」。

因《歐若拉公主》走紅，後來又成為《Running Man》固定班底的全昭旻，同樣擁有白皙的皮膚，就算是素顏也令人稱羨，全昭旻也有自己的一套保養方法：「我回到家一定會徹底清潔卸妝，保濕絕對不能少，飲食上我盡量吃原型食物，也喜歡騎腳踏車當運動，平常都忙拍戲行程，所以也會做定期保養，它讓我的肌膚保養後幾乎可以在最短的時間內甚至不需要修復期，細紋減少了，也散發出我的美麗與自信。」