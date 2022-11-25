2022九合一大選進入倒數，高雄市長陳其邁化身最強母雞，除了全台跑透透替民進黨籍縣市長輔選外，也特地為同黨提名新人及非現任議員候選人拉抬聲勢。由於陳其邁行程滿檔，陳其邁妻子吳虹、兒子陳政通，以及好兄弟滅火器主唱楊大正、分身陳小邁全面出動，替議員候選人輔選，力拚議會過半。

現職為執業醫師的吳虹，先前只在陳其邁競選時現身，這次接連陪同基進黨左楠選區議員候選人陳子瑜、民進黨鎮港選區議員候選人黃雍琇市場、車隊掃街，陳政通更在24日晚間獻出輔選處女秀，陪同民進黨鳳山選區議員候選人蘇致榮車隊掃街。而陳其邁的好兄弟楊大正也「撩下去」幫忙輔選，他將於25日選前之夜獻唱，上台演出前，也將陪同基進黨鳳山選區議員候選人李雨蓁車隊掃街。

陳其邁居住地位在左營、楠梓地區，他在上周替民進黨左楠選區議員候選人黃偵琳輔選時，特別將分身「陳小邁」派駐黃偵琳競選總部，當他的分身陪同黃偵琳掃街拜票，希望她能夠順利當選。而24日陳其邁再次陪同黃偵琳車掃，拉抬黃偵琳聲勢。