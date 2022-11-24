人生巔峰激流勇退？有男子在網上分享，他提到日前參加大伯的告別式，驚覺現場有多個陌生臉孔，在告別式結束後，他與堂弟的飯局中才得知，原來大伯在退休之後，便開始上網打遊戲，沒想到，卻開始在外養小三們，甚至還生了小孩，大伯便默默的金援2個家庭，在去世之後也留了一些財產給小三的孩子，讓他為伯母大抱不平。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他提到前陣子參加大伯的告別式，但是在場的親戚朋友有印象外，卻發現平常沒見過的人，但因礙於場合關係，也就沒當下問清楚，直到某次和堂弟約吃飯時，聊天當中順口問了這件事，沒想到，那群沒見過的人竟是大伯在私下在外頭養的小三。

但是，他聽完還是很疑惑，怎麼會有這麼多人，堂弟便露出無可奈何的表情透露「因為不只一家而已」，經他了解之後，原來是大伯退休之後便頻繁接觸電腦上網，當初家人還以為他只是在玩線上麻將，沒想到竟然開始在外養小三，甚至還和對方發生關係，且生了小孩，一直到大伯過世後，這2個家庭到了告別式現場才知道。

他還提到，對方曾和伯母表示，原本沒想到雙方會發展成為長期的關係，而大伯就一直默默的金援2個家庭，並且還留了一些財產給生下來的孩子，對於這樣的狀況，伯母則是認為，人都過世了，還能怎麼辦，非常無奈；他最後也表示，堂弟家人還是會和2個小三的家庭連絡，對此，他認為「伯母真是堅強」。

文章一出，網友紛紛留言表示「你大伯功成身退欸，好猛」、「人生巔峰激流勇退是個狠人」、「還好你大伯應該是荷包夠深，能夠留財產安撫跟照顧小三」、「荷包夠深就OK，有錢人的大房二房三房還都是公開的不是秘密」、「這也太不負責任了吧，都這年紀了還搞外遇，而且又還是複數，又生了小孩」。