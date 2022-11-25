南韓京畿道發生一起狠心的母親，疏於照顧年僅15個月大的女兒被活活餓死，更誇張的是，這名母親還將女兒的屍體塞進泡菜甕內，時間長達3年，當屍體進行解剖驗屍時，還發現女童的骨竟然出現明顯破洞。

這名30多歲的狠毒母親為了前往監獄探視20多歲的丈夫，長期以來疏於照顧女兒，最終導致年僅15個月大的女兒被活活餓死。（圖／翻攝自Korea Posts English）

根據《Korea Posts English》等韓媒報導，這名30多歲的狠毒母親，2020年1月為了前往監獄探視20多歲的丈夫，長期以來疏於照顧女兒，最終導致年僅15個月大的女兒被活活餓死，在她回到京畿道平澤市的住處後發現女兒已死亡，她竟然就將女童曝屍在自家陽台，之後將屍體裝入背包帶回娘家保管。

當丈夫出獄後，居然還協助妻子將女童的屍體塞進泡菜（辛奇，김치，Kimchi）甕內，放置於首爾住處的屋頂上保管。整起事件會曝光的原因，是因為女童的住處地址曾被登記在京畿道抱川市。最近抱川市府發現年滿4歲的女童始終未曾有健康檢查報告或是就學等相關記錄，認為相當可疑並向警方通報女童失蹤，這才讓兩人的犯行曝光。

這名狠母落網後，先是否認女兒已死亡的事實，還謊稱是把女童丟棄在路邊，不過經警方派出犯罪心理分析師、同時進行數位修復分析後，這位很母才坦承犯案，這名女童的遺體是後送往國立科學搜查研究院進一步解剖，完整報告於本月16日出爐，結果顯示女童的頭骨出現明顯破洞，針對女童頭骨有破洞一事，這名母親則否認曾動手虐童。

對於母親否認施虐，相關人員也透露，由於女童遺體嚴重腐爛，因此難以釐清破洞是否為女童生前受虐等原因才出現，而警方也表示，不能因此斷言是他殺所出現的傷痕。

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