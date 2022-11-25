印度拉賈斯坦邦烏代浦市（Udaipur）近日發生一起兇殺命案，一對男女被發現陳屍在野外，且死亡的姿勢相當詭異，呈現「緊緊膠合」的狀態。警方表示，嫌犯到案後供稱，為了不讓他們逃跑，因此倒了約50條份量的強力膠在他們身上，至於詳細案情仍有待釐清。

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報導，警方在森林發現30歲男教師拉胡爾（Rahul Meena）與28歲女子索努（Sonu Kunwar）的屍體，2人死狀相當悽慘，不僅全裸，甚至呈現「緊緊連結」的狀態，身上有大量的強力膠、刀傷。

警方調查後發現，有家庭的拉胡爾與索努在寺廟認識，進而交往發生關係，後來拉胡爾一直與妻子吵架，他的妻子便求助於55歲密宗巴拉許（Bhalesh Kumar），隨後巴拉許便將拉胡爾與索努的不倫戀全盤托出。怎料到巴拉許的這舉動給他惹上麻煩，在此之後時常遭拉胡爾與索努威脅提告誹謗，擔心苦苦經營的名譽毀於一旦，最終萌生殺意。

警方表示，為了防止行動失敗，巴拉許買了約50條強力膠，並將它集中於一個瓶子中，接著趁拉胡爾與索努在森林野戰時，將強力膠淋在他們身上，隨後割開拉胡爾的喉嚨，用刀刺死索努，便火速離開現場；而拉胡爾與索努在被淋強力膠時試圖分開，因此私密處有嚴重撕裂傷。巴拉許到案後坦承犯案，目前已被警方拘留。

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