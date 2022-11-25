成為世足史上首支開幕戰輸球東道主的卡達，25日晚上9點來到圖瑪瑪體育場面對首戰同樣吞敗的「特蘭加雄獅」塞內加爾，卡達假如想要稍微挽回一些地主顏面，這場比賽非贏不可，因為只要吞下小組賽第2敗，幾乎宣告跟16強淘汰賽絕緣。

卡達本來就扛著龐大地主壓力出賽，開幕戰才打3分鐘就被厄瓜多前鋒巴倫西亞進球，儘管隨後改判越位不算，卡達軍心早已渙散，才讓巴倫西亞隨後連進兩球落敗，無論在進攻或防守表現，卡達都跟他們拿下亞洲盃冠軍時表現完全不同。

特別是主力前鋒阿里的開幕戰表現失常，不僅第22分鐘就吞黃牌，也在第72分鐘被換下場，表現完全沒有亞洲盃金靴獎得主應有強勢，假如卡達想在第2戰反撲，阿里勢必趕緊「復活」才行，阿黑多斯、阿費夫兩人也須加入攻勢。

反正卡達已經背上「史上最弱地主」封號，下一次能踢世足賽也不知道是幾年以後，現在他們最該做的就是趕緊忘記開幕戰落敗現實，重新找回亞洲盃冠軍應有風貌，畢竟連沙烏地阿拉伯都能爆冷擊敗阿根廷了，卡達的實力絕沒那麼糟。

原本預估很有機會闖進16強的塞內加爾，卻因去年「非洲足球先生」馬內突然受傷退出本屆世足賽，造成軍心大亂，儘管小組賽首戰仍展現強韌進攻欲望，卻明顯欠缺臨門一腳，就連當家門神E.曼迪也出現兩次判斷失誤造成進球結局。

如今面對卡達，塞內加爾假如想要保住16強門票，這場比賽也必須拿下，關鍵就在誰能及時頂上馬內的進攻空缺，包含開幕戰有2次射正的中場I.奎耶，以及B.狄恩、狄亞兩名前鋒都有「篡位」機會，塞內加爾也須延續首戰強攻氣勢。