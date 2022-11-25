一年一度聖誕月怎麼過，波浪屋‧原創館以「永恆─看的音樂聽的地圖」為主題，辦理波浪聖誕嘉年華系列活動，包含「點亮永恆」聖誕點燈、聖誕詩歌傳福音、波浪屋攝影比賽、周年慶優惠促銷等，邀請大家歡聚波浪屋原創館。

年終歲末之際，也是臺東另一波旅遊高峰，波浪屋原創館聖誕系列活動從波浪屋攝影比賽揭開序幕！而聖誕重頭戲點燈儀式，今年特別邀請藝術家林戎依以再生、永續為概念設計創作「永恆」聖誕樹，另邀請進駐店家拉日革安參與館舍聖誕藝術佈置，形塑原式聖誕風格打卡區，並於12月3日(六)辦理「點亮永恆」聖誕點燈活動，邀請嘉蘭天主堂前來主持點燈感恩祝福儀式，當天特別邀請金曲歌手昊恩演唱。

饒縣長表示波浪屋原創館為臺東縣政府在市區為族人建立的南島文創產業平台，為能使各界認識臺東的原創力量，藉由「永恆─看的音樂聽的地圖」聖誕系列活動辦理，透過動人且溫暖的原民音樂展演歡慶即將到來的聖誕節及新年，邀請民眾12/3感恩歡聚波浪屋原創館。

於此同時波浪屋原創館同步辦理年終感恩促銷；活動期間波浪屋全館消費滿799元，就可在12/3點燈活動現場參加抽獎活動，最大獎『伊塔原旅-雙人房1泊2食券』等著您！而無法前來波浪屋的民眾也別難過，波浪屋原創館FB粉專搭配波浪屋聖誕系列活動，只要在FB粉專商店購物，就可享有9折及免運費優惠，讓外縣市民眾也能有活動參與感。

除了好康優惠與精彩活動，12/3晚間七點在波浪屋FB粉專同步進行第二支形象影片首播，讓大家認識波浪屋原創館店家廣袤的創作能量。各項聖誕系列活動辦理時間及相關資訊敬請持續關注「台東波浪屋-TTstyle原創館」臉書粉絲專頁。

(臺東縣政府廣告)