台北一名女子控訴，她婚前深信丈夫為憲兵情治人員，未料婚後才發現全是謊言，丈夫不僅無經濟能力分擔家用，真實職業則為保全，女子不甘受騙憤而向法院訴請離婚。士林地院審結，認定男方的確欺騙妻子，判准離婚。可上訴。

判決書指出，女子主張，於2018年7月間與男子阿龐（化名）結婚，婚後共同居住在新北市一處房屋，未料阿龐從未分攤家用，就連職業也造假，實際任職保全，卻向她謊稱自己為憲兵情治人員。

女子控訴，2019年4月間，阿龐向父親借錢不成意圖輕生，同年5月藉口過母親節返回高雄家鄉後一去不回，認為阿龐無正當理由就拒絕履行同居義務，顯然惡意遺棄她，也認定2人的婚姻有難以維持的重大事由，故依法向法院訴請離婚。

士林地院審理時，阿龐並未出席言詞辯論，也未提供任何書狀聲明及陳述，此外，法官查驗證據發現，阿龐曾傳送假的高雄市後備憲兵聯絡中心識別證照片，給妻子的訊息則謊稱，「長官請我們外勤人員毒品破案慶功宴唱歌」、「因為破案我很高興歡場喝啤酒」等語。

但法官查詢阿龐的勞保投資資料，顯示阿龐並未受雇於犯罪偵查或情報機關，在2人婚姻存續期間，阿龐多半受雇於高雄或台南市的公司並擔任保全職位，故認定阿龐確實欺瞞妻子，並長期與妻子分居，准許離婚。可上訴。