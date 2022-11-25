卡達世足賽將在26日凌晨3時上演英美大戰，英格蘭只要獲勝就提前晉級16強，隊長肯恩（Harry Kane）腳踝傷勢仍在觀察，所幸「三獅軍團」不缺人進球，首戰伊朗共計5人破門，其中21歲的薩卡（Bukayo Saka）、19歲的貝林罕（Jude Bellingham）都讓人看到英軍未來希望，不過美國也是活力四射的青年軍，22歲的小韋阿（Timothy Weah）首戰攻破威爾斯大門，英美的新秀對決很有看頭。

英格蘭首戰以6比2大勝伊朗，上屆世足金靴肯恩雖未進球，仍送出兩次助攻。但賽後傳出肯恩右踝受傷，也讓球迷質疑總教練邵斯蓋（Gareth Southgate）的調度，對伊朗既然拉開領先，應該早點讓肯恩下場休息。

好消息是，英格蘭上屆世足僅6人進球，本屆首戰就有5人破門，其中先馳得點的貝林罕創下三獅在世足進球的第3年輕紀錄，薩卡更成為隊史在世足「梅開二度」的最年輕球員。

這是英格蘭首次有兩位未滿22歲的球員，在世足比賽同場破門，且貝林罕和薩卡不論誰能攻破美國大門，都將創下英格蘭球員在世足連場進球的最年輕紀錄。

倘若肯恩真的缺陣，首戰頂替他上場的萊斯特城前鋒C.威爾森（Callum Wilson）表現不錯，還無私助攻格瑞利許（Jack Grealish）破門，可望對美先發。

美國首戰1比1踢平威爾斯，進球的小韋阿身世顯赫，父親是1990年代傳奇名將，也是現任賴比瑞亞總統喬治韋阿（George Weah）。而助攻小韋阿破門的「美國隊長」普利希奇（Christian Pulisic）才24歲，卻已有8年旅歐資歷，目前效力於英超豪門切爾西。

美國上屆世足沒拿到門票，這次以換血後的年輕陣容重返最高殿堂，但總教練貝哈特（Gregg Berhalter）首戰沒讓20歲小將雷納（Giovanni Reyna）上場，還是受到批評，對英格蘭或有機會讓這位天才新秀展現身手。

英美過去在國際賽11次碰頭，三獅軍團拿下8勝，卻都不是在世足賽場。1950年兩隊首次在世界盃碰頭，美國以1比0獲勝，迄今仍是足球歷史上的最大冷偵一。最近一次世足交手為2010年，則以1比1握手言和。美國此役只要不輸，將大大提升晉級16強的機會。