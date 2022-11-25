「新濠漾II-紐約公園」3房格局搶手，以33坪、3米6挑高，將房內梁柱外移營造空間感，建築致敬紐約 MoMA美術館而成為三重新地標，外型亮眼時尚，凸顯現代藝術精神。人文與綠地連成一脈，豐收大台北都會公園。除了布局、外型、機能有巧思，建材也臻至完善，吸引首購族定居目光。

「新濠漾II-紐約公園」位於新北市三重區頂文路，並交叉於頂文一街，主打3房吸引首購族等剛性需求者，其房型空間感十足，33坪外加樑柱外移改變遼闊視野，3米6挑高實現飯店等級住宅，屋主回到家就像在度假，坐享專屬的放鬆時光，無論在書房或是雙人床間，都能讓慵懶成為極致享受。

美國曼哈頓的「MoMA美術館」(現代藝術博物館)相當知名，是世界上最傑出的現代藝術收藏之一，儼然讓房產成為珍品。新濠建設致敬人文藝術氣場，打造「新濠漾II-紐約公園」，由京奧燈光大師袁宗南設計出3段打光，勾勒出建築光影線條，從早到晚體驗熱鬧與靜謐間的反差，破題「懂得生活的人就是藝術家」，讓不少首購族蜂擁而至。

新濠建設致敬人文藝術氣場，打造「新濠漾II-紐約公園」，破題「懂得生活的人就是藝術家」，讓不少首購族蜂擁而至。(圖/新濠建設)

從建築就是美術品的本色，加上融景綠地巧妙，「新濠漾II-紐約公園」讓人文與自然的調和完美綻放。超大棟距拉開喧囂，又臨水岸綠地恣意暢遊，豐收424頃的大台北都會公園，相當於16倍的大安森林公園面積，配得上台灣10大絕美河濱公園的美稱。當漫步水岸，長者與孩童比肩漫遊，成家的美好盡收眼底，全家福映照在盎然水意，真正展現溫馨光景。

「新濠漾II-紐約公園」房型空間感十足，33坪數外加樑柱外移改變遼闊視野，3米6挑高實現飯店等級住宅。(圖/新濠建設)

除了3房格局縝密，人文與自然相生相息，最後加上房屋建材的保證，「新濠漾II-紐約公園」3房熱門。電梯採用感應按鍵，加上大門和電梯都加裝防疫設備，實現健康家庭。「新濠漾II-紐約公園」地上25層，成為未來三重新地標。

【新濠漾 II 紐約公園】

電 話| 02-29955588

基地位置| 頂文路1-1號