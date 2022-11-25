美國針對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，此舉將重創大陸提升晶片實力的機會，但斷開大陸市場也會讓美國企業蒙受損失，專家警告，大陸會捨棄美國廠商，轉而依賴南韓、日本甚至是歐洲，且有分析師認為，大陸為了半導體入侵台灣的可能性很小。

美國投資者商業日報（Investor's Business Daily）報導，美國實施半導體制裁措施將讓大陸晶片業更加多元化，瑞穗證券分析師Vijay Rakesh表示，大陸可能會在未受制裁的領域遠離美國廠商，依賴南韓、日本甚至是歐洲廠商，並繼續專研成熟製程技術，增加迎頭趕上的機會。

然而，美國越趨強硬的制裁手段，可能會讓大陸官方投注更多資源發展半導體，銀行集團巴克萊（Barclays）分析師說：「大陸能夠進行報復的選擇很有限，可能會專注加強在自給自足的能力。」

除此之外，諮詢機構Semiconductor Advisors總裁Robert Maire則認為，大陸入侵台灣強取半導體的可能性很小，且大陸目前並沒有採取實際手段反制美國，他們可以選擇透過暫停電子產品重要原料稀土金屬供應或威脅暫停稀土金屬供應，但同樣的，大陸也會面臨反噬效果。