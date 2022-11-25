縣府為營造青年創業環境，提升青年創業競爭力，結合苑裡鎮淺山綠獨立書店成立的「淺山綠青年創業基地」，11月10日上午揭牌啟用，從11月起以植藝風土為主題，將陸續辦理6門青創課程、2場講座，縣長徐耀昌鼓勵青年踴躍報名參加，啟發創業靈感。

設立青創基地是縣府推動青年政策的重要一環，為提升青年創業競爭力，繼先後成立的苗栗青創指揮部、三義勝興365青創基地、竹南中山168青創基地、竹南海洋青創基地、銅鑼窯青創基地之後，在苑裡地區新成立的淺山綠青創基地，是苗縣第6個青創基地。

位於苑裡鎮南勢7鄰93號的淺山綠獨立書店，是以植物與自然為主題的溫馨合院書店，規畫有青創書籍專區、閱讀及交流空間及授課場所，屋舍四周並植栽綠化，縣府為提升青年創業競爭力，特地與淺山綠合作成立青創基地，在充滿書香氣息的環境中，提供青年朋友聚在一起喝茶、看書，從中發掘創業靈感。

創意市集。(圖/苗栗縣府提供)

縣長徐耀昌鼓勵創業青年造訪淺山綠，走進書香世界，透過廣泛閱讀及交流，尋找屬於自己的創業靈感，提升創業路途上的競爭力。

勞青處處長彭德俊表示，淺山綠從11月起至明年2月，將以植藝風土為主題，陸續辦理一系列青創課程、講座及市集活動，歡迎有意創業的青年來訪尋找創業知識與靈感。

淺山綠青創基地規畫的2場講座，分別在12月17日、112年1月7日由獲獎無數的大藏聯合建築師事務所主持建築師甘銘源、植物編織大師孫業琪專題演講「台灣竹構設計浪潮講座」、「台灣植物纖維綠經濟」。苗栗縣政府廣告