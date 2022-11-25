首戰均未獲勝的威爾斯與伊朗將在25日晚間6時交鋒，想要保住晉級16強的機會，雙方都需要這場勝利，也準備在鋒線作出調整。威爾斯可望將對美國替補上陣、改變局勢的前鋒K.莫爾（Kieffer Moore）推上先發，傷癒復出的伊朗射手阿茲穆（Sardar Azmoun）首戰替補出賽，今晚能否先發也是關鍵。

「紅龍軍團」威爾斯首戰靠著隊長貝爾（Gareth Bale）在第82分鐘罰進12碼球，以1比1逼和美國。雖然貝爾賽後榮膺最佳球員，但總教練派吉（Robert Page）也坦承中場休息後用莫爾換下先發的詹姆斯（Daniel James），與貝爾組成雙箭頭，成為改變下半場局勢的關鍵，對伊可望讓這位196公分的高中鋒先發。

威爾斯去年在歐洲國家盃小組賽首戰，就是靠莫爾下半場破門逼和瑞士，4天後再擊敗土耳其，順利挺進淘汰賽。這回他們想在卡達複製去年歐國盃劇本，但對伊朗不但得贏，可能的話還要多贏幾球，以免最後跟美國同積分還要比拚球數，這對守優於攻的紅龍軍團也是挑戰。

伊朗首戰雖遭英格蘭痛宰，卻是因為開賽不久就遭遇門將貝蘭瓦（Alireza Beiranvand）腦震盪退場的衝擊，但全隊從未放棄，並在最後15分鐘內攻入兩球，奮戰精神仍令人印象深刻。效力於德甲勒沃庫森的阿茲穆下半場替補上陣，狀況不錯，對威爾斯若能先發，「波斯軍團」的攻擊力會更有看頭。

伊朗此役若敗，將因B組已有兩隊4分以上（英美大戰無論結果至少有1隊積分4分），提前宣布晉級無望，踢平至少還能保住一線希望。