大陸國家主席習近平日前於印尼峇里島與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）會面提到，「反對經貿問題政治化，要維護全球產業供應鏈穩定」；隨後荷蘭外貿部長施賴內馬赫（Liesje Schreinemacher）表示，不會對美國的晶片禁令照單全收，將自行評估。對此，前立委郭正亮在節目《亮點交鋒》中表示，大陸已經超越美國，成為荷廠艾司摩爾（ASML）第3大客戶，荷蘭著眼大局率先表態，可見艾司摩爾DUV光刻機不賣中國大陸是不太可能的。

《彭博》報導，荷蘭外貿部長表示，荷蘭會做出自己的估計，中國希望荷蘭不要阻斷全球貿易。她說，對華政策的部分，不會照抄美國，荷蘭會有自己的判斷。

郭正亮提到，美國要求荷蘭知名半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）不要賣給大陸極紫外光（EUV）、深紫外光（DUV）機台，ASML也公開聲明，若按照美國的說法去做，全球半導體供應會被中斷。荷蘭外貿部長也表示，在這個領域中，有90%的關鍵原料都來自中國大陸，所以荷蘭不會完全照辦美國的政策，「我們會做出自己的權衡與判斷」。

郭正亮認為，荷蘭官員這一席話，已透露出荷方不會配合美國。所以《彭博》做出評斷，從這個聲明凸顯出，美國在說服盟國的過程中，受到重大挑戰，未來面對日本、韓國也會有相同的困局。

他指出，荷蘭有此動作是因為形勢比人強，因為大陸第1台DUV光刻機在去年已完成認證，現在大陸已經超越美國，成為ASML的第3大客戶，去年跟ASML買DUV微影設備就花了27.4億歐元（約台幣880億元），簡單來說，如果ASML不賣給中國大陸，營收就會立刻消失。

郭正亮說，大陸也不是永做不出來，大陸國產28奈米光刻機完成認證，一般估計三年內就會量產，28奈米如果經過多次曝光，可以往下做到14奈米、甚至7奈米。

郭正亮表示，今年上海的進口博覽會ASML照樣參展，可見ASML堅定要做大陸市場，荷蘭外貿部長只是先說出ASML準備要做的事情，從這裡看出來，歐洲已經開始出現獨立自主的聲音，荷蘭率先表態，DUV光刻機不賣中國大陸是不太可能的。