美中科技霸權競爭升級，拜登擴大晶片出口限制，衝擊三星和SK海力士等在大陸有鉅額投資的韓企。根據財報顯示，兩家企業第三季在大陸營收下滑逾4兆韓圜，凸顯禁令所帶來的衝擊，只不過在美國營收則成長約3兆韓圜，也顯示公司正將業務重心轉移至美國，以降低風險。

BusinessKorea報導，三星和SK海力士22日公布財報。Q3大陸對三星營收占比從上一季的13.41%降至9.64%，下滑3.7%；大陸對SK海力士營收占比則從上一季30.46%降至25.07%，下滑5.39%。

三星Q3在大陸營收從Q2的10.3511兆韓圜萎縮至7.4045兆韓圜，同期，SK海力士從4.2063兆韓圜下滑到2.7533兆韓圜，兩者總計營收衰退4.3996兆韓圜。

另一方面，兩家企業在美國營收都有顯著的成長，相較Q2，三星和SK海力士Q3在美國營收分別成長2.0724兆韓圜和9201億韓圜。而美國對SK海力士營收佔比也升至56.16%，三星雖然小幅下滑，但仍比去年同期上升3.01%。

報導指出，這顯示三星和SK海力士正快速的將業務重心從大陸轉移至美國，尤其隨著美國擴大對大陸的禁令，南韓晶片廠開始降低陸廠的產量，以期在美國給予的一年豁免期內，降低對大陸市場的依賴。