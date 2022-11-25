全球首個列比特幣為法定貨幣的薩爾瓦多，由於加密貨幣市場崩盤，比特幣跌到不到2萬美元，薩爾瓦多財政危機更加惡化，但即便如此，總統布格磊（Nayib Bukele）仍無視國際社會的呼籲，執意推行10億美元的「比特幣火山債券」，法案已送交國會立法。

加密貨幣近幾年大起大落，最具代表性的比特幣從一度突破6萬美元的高點，跌到如今僅1.6萬美元，腰斬再腰斬，而近來轟動全球的第二大加密貨幣交易所FTX破產，也讓整個幣圈陷入混亂。

只不過，這並未動搖布格磊的決心，路透社報導，布格磊已經向國會提交長達33頁的「數位資產發行法」，內容包括規範向海內外投資人發行比特幣債券。

這項10億美元的債券有約一半的資金，是用以資助布格磊提出的免稅「比特幣之城」，圍繞孔查瓜火山環狀式打造，而其他則用來增持比特幣。此外，火山可供應比特幣礦商的熱能所需。事實上，債券原本今年初發行，但由於俄烏戰爭爆發導致經濟動盪，推遲至今才有所進展。

而國際貨幣基金（IMF）曾警告薩爾瓦多，表示不會幫助該國償還債務，因為加密貨幣存有巨大風險。然而布格磊上周才宣布，薩爾瓦多將每天購買一個比特幣。