「這場選舉不重要？好喔！」媒體人「逆風的烏鴉」24日在臉書發文表示，有媒體前兩天寫評論，標題是「這場選舉不重要」，稱民進黨在地方選舉裡敗選，不意味民進黨會在總統大選裡敗選。逆風的烏鴉表示有幾分道理，並揶揄說所以選民不用怕，就對綠營投下賭爛票或不投票吧。

逆風的烏鴉指出，前兩天看到媒體一篇評論，標題是「這場選舉不重要」。這篇文章大概在說，雖然縣市長選舉過去被視為是總統大選的前哨戰，但這樣的定律已經在2018年被打破。雖然民進黨在2018年地方選舉慘敗，但卻在2020年的總統、立委選戰大勝。

該篇文章認為，縣市長不足以成為檢視執政成績的標竿，而且總統蔡英文的滿意度一直很高，這和扁、馬都不同。最重要的是，即便大敗，民進黨的接班人不會鬥爭蔡英文。至於國民黨，內部的問題很多，所以就算這次勝選，2024大選仍然危機重重。

烏鴉表示，這篇文章當然是為了幫蔡英文在選後鞏固權力而寫，不過還是有幾分道理。「我做了一個表格，統計過去幾次地方選舉和總統大選的關係。」在過去六次總統大選前的縣市長選戰裡，國民黨贏了三次，民進黨贏了二次；可是在總統大選裡，民進黨贏了四次，國民黨只贏了二次。

但是更進一步分析，國民黨贏的兩次總統大選，在之前的地方選舉都是大勝；可是在民進黨獲勝的四次總統選舉裡，民進黨卻只贏了二次，另有一次大致打平。

所以結論是什麼？結論是國民黨在地方選舉裡勝選，不代表總統大選會勝選黨；但如果敗選，就等於會在總統大選敗選；但對於民進黨來說，則是在地方選舉裡勝選，就保證會在總統大選裡勝選；民進黨在地方選舉裡敗選，不意味民進黨會在總統大選裡敗選。

依照這樣的結論，推論結果不是「這場選舉不重要」，而是「這場選舉對民進黨不重要」。民進黨即使輸了這場選戰，無礙其可能在2024的總統大選裡獲得勝選，當然也無礙民進黨繼續抗中保台。烏鴉表示，所以淺綠的或者中間選民，如果認為民進黨做得不好，不需要去顧忌民進黨這次敗選，會讓他們的執政根基被動搖，可以大膽的投給另外一方，或者乾脆不用去投票，因為對民進黨來說不重要，而即使讓國民黨贏了，2024國民黨也未必會勝選。

「所以，不用怕，就投下賭爛票，或不投票吧。」烏鴉揶揄強調，國民黨應該要謝謝這位媒體總主筆。