體格巨大，渾身長毛的野人是相當通俗的鄉野傳說(或「都市傳說」)，在不同的地方有不同的名字，在北美被稱為「大腳」( Bigfoot、 Sasquatch)，在喜馬拉雅山區被稱為「雪人」(Yeti、snowman)，俄羅斯也有類似傳說，稱他們為 「阿馬斯提」(Almasty)。過去幾十年，已經鮮少有野人的傳說弓，但是日前又新增了一件野人目擊事件，發生在美國北加州，並留下一張並不完整的照片。

這樣一蓬灰毛皮是大腳怪嗎?(圖/reddit)

科學時報(Science Times) 報導，北加州門多西諾郡(Mendocino County)的一名婦女聲稱，她與丈夫在森林裡狩獵時，看到1隻大腳怪溜進一個私人牧場，被發現後，那個怪獸表現激動，她在慌亂中用相機拍攝一些連續照片，並且在現場找到一些大約40公分的大腳印。

這位女士在 reddit上分享她認為可能是大腳怪的照片，但是只拍到灰色的毛，多數人認為她的說法不實，照片中的毛茸茸的動物，應該是一隻松鼠。尤其是第二張圖片顯示了一條尾巴。

據報導，該地區是大腳野人的「熱點」，也就是目擊事件頻繁的地區，最早的目擊紀錄在60年前，一群在樹林裡玩耍的孩子遇到大腳怪，身高約 240公分，渾身披毛。大腳怪野外研究組織表示，他們已經收集了數十起目擊事件與相關的證據。

不過，科學實驗室分析表明，這些場遺留的毛，大多是熊、馬和狗的毛，並非靈長類動物。北美棕熊能夠短暫站立，平均體格就差不多240公分。而且熊的腳印在經過環境的磨損後，看起來會像是類人動物腳印。