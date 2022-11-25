一名年僅20歲的男大生因突然間腹部劇烈疼痛，上吐下瀉而掛急診，醫師緊急打止痛針仍無法舒緩，一掃超音波發現病患肝竟然整個都是「亮的」，這才發現並非腸胃炎，而是脂肪肝，且原因就在於男大生愛喝的手搖飲上。

急診科醫師魏智偉在節目《醫師好辣》分享看診經歷，一名男大生不但上吐下瀉，肚子痛到不斷哀嚎，他初步判斷應是急性腸胃炎，打了止痛針後，男大生卻完全沒有紓緩跡象，只好趕快安排超音波掃描，抓出病因。

原來男大生嗜甜如命，過去數年每天都要喝至少一杯全糖手搖飲，連吃仙草也要加大量果糖才能下肚，造成脂肪肝。(示意圖／Shutterstock)

魏智偉表示，超音波一掃後，發現男大生的肝竟呈現「亮亮的」畫面，這才驚覺對方罹患的是脂肪肝，讓他大為震驚「一個剛滿20歲的男生竟然會有脂肪肝」。

原來男大生極度嗜甜，從高中起就狂喝手搖飲，且一律都是全糖，連吃巷子口的燒仙草，都要額外加入大量果糖才吃得下肚，造成現在的體型與脂肪肝。

魏智偉說，肝脂肪雖然不會造成立即性症狀，當天男大生掛急診應該與肝脂肪無關，但肝脂肪若嚴重恐引起肝炎，時間一久還可能造成肝硬化甚至肝癌，尤其是若攝取太多精緻糖，將會轉換成肝醣累積在肝臟內，一過量就變成三酸甘油酯，對健康與生命造成危害。