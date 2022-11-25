汪小菲和大S的離婚家用費糾紛持續延燒，男方還暗酸具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費！」意外使床墊成為熱門關鍵字。身為商人的汪小菲母張蘭，自然掌握住「流量密碼」，稍早開直播賣床墊，不忘暗酸具俊曄，網友直呼：「是真有經營手段啊！」

張蘭為了替兒子汪小菲打抱不平，除了代為發聲明回擊，還在直播間穿綠衣販賣綠茶、滷蛋、軟飯，以及手指畫戒指，暗酸大S、具俊曄。23日S Hotel將大S歸還的床墊解體，並公開2名工人猛割的過程，意外掀起一波熱潮，身為商人的張蘭，腦筋動得快， 24日趕緊搭上時事，在直播間賣床墊。

畫面中，張蘭坐在床墊上穿襪子，還實測床墊的彈性，猛誇很舒服，還說：「這個價格你要再睡別人的就說不過去了」，藉機暗諷具俊曄。不僅如此，張蘭還坐在床墊上製作牛仔褲改包，呼應具俊曄曾用舊牛仔褲做成包包送給大S，以及吃滷蛋、聞綠茶香薰，一聞馬上假裝昏倒過去，疑似暗酸大S給汪小菲戴綠帽。

張蘭利用直播暗諷大S、具俊曄。（圖／張蘭直播）

張蘭在直播跟時事，並暗酸大S、具俊曄。（圖／張蘭直播）

大陸網友看了這場直播，幾乎都被張蘭逗樂，紛紛留言：「氣死別人，自己又能賣貨賺錢，厲害了我蘭姐」、「65歲怎麼還這麼有活力啊，羨慕」、「我對她黑轉路了」、「我覺得明天可以賣馬桶，小S有個採訪是說光頭抱大S去廁所」、「她真的絕啊！滷蛋綠茶牛仔包床墊全都安排上」。