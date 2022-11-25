針對苗栗縣長選戰，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦表示，想向各位對手說聲：辛苦了。如果街頭拜票中相遇了，若不嫌棄希望可以握個手互相祝福，讓全台灣知道我們苗栗人，既有勇氣拿得起，也有柔情放得下。

鍾東錦23日在臉書粉專貼文表示，「投票前兩天，把握時間向選民敞開心扉，把想做的一切說給你聽」。老天爺對所有人都是公平的，忽大忽小的雨下了半天，不管任何陣營，大家想必都是濕著身子辛苦冒雨拜票，竭力衝刺，奮戰到底。現在說這句話也許太早，但還是想向各位對手說聲：辛苦了，大家，各陣營的團隊都辛苦了，一路走來的各候選人，也都辛苦了。

鍾東錦認為，「選舉已經走到尾聲，但和解卻可以提早開始」。選情大致底定的現在，苗栗需要凝聚出一個齊心協力的共好未來。不分黨派與族群，是他的承諾，也是所有候選人的共識，不管結果如何，2022的這場大選，因為有你們而精采。

鍾東錦指出，精彩中有激情有淚水，各自也都為自己的理念做了完整的交代，有些感動他想留在選後說，但如果在最後兩天的街頭拜票中相遇了，若不嫌棄，希望可以握個手互相祝福，讓全台灣知道我們苗栗人，既有勇氣拿得起，也有柔情放得下。「加油！加油。」一起打贏苗栗這一仗，苗栗願景，前程似錦。