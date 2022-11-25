貪小便宜是人的天性，許多民眾買了對號座之後，常發現被買自由座的人霸占。就有一名女網友表示，自己買了高鐵的對號票，發現自己位置上卻坐了一個陌生女性，才剛要叫人起來，一旁的中年婦女一句話，讓她理智當場斷線，直問「是情勒嗎」。

女網友在《Dcard》PO文「高鐵上的情勒家長？」，表示自己買了高鐵靠窗的對號座，卻發現位置上睡了一個成年女性。原PO來回看了號碼好幾次，確定是自己的座位後，便打算開口請對方起身。

未料才剛說出「欸」時，旁邊中年婦女突然開口「我女兒現在在睡覺，麻煩你去前排坐可以嗎」，讓原PO理智斷線，而這時女兒已經醒來，並主動起身到前排坐。

原PO表示，對方如果是小女孩，她會選擇讓坐，但對方已經是成年女性，更讓她不解的是，霸位的一家人，媽媽從頭到尾完全沒有感到抱歉，旁邊的父親也都當整件事沒發生，沉默不語。

文章曝光引發熱議，不少網友力挺原PO：「遇到這種我一律不讓」、「我會很大聲請對方把車票給我看」、「現在一堆家長都帶頭做不良示範」、「霸位還這麼理直氣壯，無言」，但也有人質疑：「對方是不太禮貌，但哪裡情勒了」、「我其實不懂有什麼好理智斷線的，你就回不可以不就好了，對方也沒繼續說什麼」、「覺得原PO有點暴燥」、「女兒不是也第一時間起身了嗎」。