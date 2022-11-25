與英超曼聯徹底鬧翻的C.羅納多，今天在卡達世足賽正式展開正名之旅，面對非洲勇士迦納，第9分鐘單刀殺入禁區起腳抽射，可惜遭到門將阿提奇基的攔截，葡萄牙上半場無力突破迦納防線，0比0戰平。

位於死亡之組H組的葡萄牙，是4支參賽球隊中實力最強的，烏拉圭居次，迦納和韓國吊車尾，不過韓國在首戰就0比0逼和烏拉圭，取得好彩頭。

緊接著登場的就是葡萄牙迎戰迦納，此役外界認為葡萄牙應可輕鬆過關，然而90分鐘比賽裁判沒有響哨前任何可能性都會發生。

葡萄牙實力遠優於迦納，開賽後也牢牢掌控著場上節奏，遭到嚴加看管的C羅，依舊活躍全場，第9分鐘單刀殺入禁區起腳抽射，可惜被迦納門將阿提奇基攔截下來。

第31分鐘隊友短吊給C羅，C羅擺脫防守球員的糾纏勁射破網，原以為能為葡萄牙踢開得分大門，沒想到裁判認為C羅犯規在先，進球不算，C羅擺開雙手大嘆無奈。

第36分鐘迦納展開反擊，2次角球機會也都被葡萄牙輕鬆化解，兩隊都無功而返，半場結束0比0平手局面。