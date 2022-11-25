前立委陳柏惟退黨後，與黨主席陳奕齊的不和也逐漸加劇，日前陳奕齊在高雄市場掃街，為同黨議員參選人張博洋拜票，未料攤販提到陳柏惟，讓陳奕齊當場爆氣，大罵前者「他是我教過最不成材的」、「草包，不讀書」，影片遭深綠KOL們瘋傳網路。

陳奕齊日前前進高雄，為同黨議員參選人張博洋拜票，更得意對攤商喊話「基進黨我創的，孩子也是我帶出來的」，未料攤商回「陳柏惟也是？」，讓陳奕齊瞬間變臉。

陳奕齊不滿「講到他我就嚥氣啦，他是我教過的人裡面最不成材的」，是自己把他送到鏡頭前才紅的。陳奕齊越說越激動，大罵陳柏惟是草包，沒有讀書，也不努力，自己口才比他好多了，陳柏惟講的東西都是旁人提供的，所以空有一張嘴卻沒內容，因為他根本不知道自己在說什麼。

影片曝光引發軒然大波，隨即也有多位深綠KOL轉傳，不少陳柏惟粉絲與民進黨支持者也留言痛罵「很失望」、「毫無風度」、「是拜票還是敗票」。

對此陳奕齊仍未做出回應；基進黨則表示，團隊夥伴有分有合，有休息有接棒，每一位一起拚過的夥伴都是最優秀的，祝福彼此；而根據《自由時報》報導，陳柏惟不願對此事作出回應。