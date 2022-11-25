葡萄牙C羅與阿根廷梅西是當今世界足壇最偉大的球員，但隨著阿根廷首戰爆冷不敵沙烏地阿拉伯之後，毫無建樹的梅西直接跌落神壇。今日C羅憑藉下半場的一顆12碼罰球破門，打開葡萄牙得分大門，創下連續5屆世界盃進球紀錄，力壓梅西，證明自己才是不朽神話。

C羅第5度征戰世界盃，2016年歐洲盃與2019年歐國聯都率領「五盾軍團」奪冠，5次獲得金球獎、5次世界足球先生、4座歐洲金靴獎，榮耀滿身。

最近C羅雖與老東家曼聯徹底鬧翻，但自2006年踏上世界盃征程之後，連續3屆都踢進1球，2018年追加4球，今天率領葡萄牙在卡達世界盃分組預賽首戰面對非洲勇士迦納，上半場雙方0比0平手。

下半場風雲變色，雙方黃牌不斷，葡萄牙的攻勢也頻頻，C羅率先在12碼建功，緊接著菲立克斯和李奧也成功破門。

C羅至今連續5屆8度世界盃攻破敵軍大門，成為世足賽史上第一人，就連球王比利、小羅納多、梅西都只能望其項背，站上世界足壇巔峰。