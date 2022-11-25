英國政府部門今天接獲指示，停止在「敏感地點」安裝中國製監視攝影機。而上週英國剛勒令一家中資公司出售英國最大晶片廠紐波特晶圓製造廠（Newport Wafer Fab）至少86%股權。

法新社報導，根據英國隱私保護組織「老大哥觀察」（Big Brother Watch），英國公共組織多半使用中企海康威視或大華製造的閉路電視攝影機。

這兩家公司的產品被控是侵犯新疆維吾爾族人權的共犯。今年7月，67名英國國會議員敦促倫敦政府禁止販售或使用它們製造的監視設備。

英國政府的新命令並未徹底封殺兩家公司，但針對依中國法律必須與北京安全單位分享情報的企業，英國政府不鼓勵在境內使用其製造的「視訊監控系統」。

新命令規定，這類攝影機不應連上政府部門的「核心網路」，且各部會應考慮換掉它們。

內閣辦公室部長陶敦（Oliver Dowden）告訴國會，政府檢討後作出的結論是，「鑒於對英國的威脅，以及這些系統的能力和連結性提升，需要額外的管制」。

「因此各部門已接獲指示，若企業受制於中華人民共和國的國家情報法律，應停止將其生產的這類設備安裝到敏感地點。」

2021年6月，海康威視一台攝影機拍到時任衛生大臣韓考克（Matt Hancock）違反防疫規定親吻助理，隨後英國一些個別部會已陸續移除海康威視的設備。（譯者：楊昭彥）1111125