許多孩童沉迷網路遊戲，以致於影響到課業和正常生活，讓家長很煩惱。中國湖北武漢有一對爸媽，和老師商量後，主動要求「休學打遊戲」，為兒子制定嚴格的計畫，而且制定每日KPI（績效指標），結果才3天就讓人出乎意料。

根據《星視頻》報導，這對父母育有一個8歲半就讀小三的兒子，因為兒子沉迷「吃雞」遊戲，不管老師怎麼勸，還是堅持：「不學了，我要玩！」和老師討論後，向學校請假一個禮拜，讓兒子在家專心打遊戲，特地為他制定嚴格的打遊戲計畫，要求每天要玩夠16個小時的遊戲，3餐定時吃，超過時間就不等，還每天制定KPI，中午和晚上要對自己的遊戲戰績進行總結和反思。

男童只想玩遊戲，父母因此將計就計，制定打遊戲計畫。（圖／翻攝自微博）

兒子第1天很興奮，從下午3點半玩到半夜12點，晚餐只吃了幾口飯，又急著打遊戲；第2天被叫起床時，早上6點45分馬上就起來，10分鐘就梳洗完，但是到了第3天，兒子就受不了，一共崩潰了4次。這對父母希望兒子體驗到，打遊戲並不是那麼簡單的事。

男童第3天就崩潰了。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，掀起熱烈迴響，網友紛紛支持：「非常科學的辦法，我實施過，孩子現在對游戲沒任何興趣」、「當愛好變成職業，並且被降維打擊的時候…慘！」、「連續玩一個月吧，效果會明顯點，以後看到遊戲都想吐」、「玩遊戲部香了」、「這個真的很有效」。

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