2022世足頭號奪冠熱門巴西隊在台灣時間今(25)日凌晨3時登場的G組小組賽迎戰塞爾維亞。巴西前鋒李察里森個人梅開二度踢進2球，帶領巴西以2比0擊敗塞爾維亞，為巴西尋求隊史第6座世足金盃開出紅盤。

巴西今天上半場幾度起腳都未能破門，上半場兩隊0比0。下半場巴西持續強攻，內馬帶球入禁區，身旁隊友小維尼修斯（Vinicius Junior）趁機射門但被塞爾維亞門將擋出，李察里森隨即（Richarlison）門前補射，第62分鐘巴西1比0領先。第73分鐘，李察里森接獲隊友橫傳後，在禁區內「側掛金鉤」梅開二度，巴西2比0勝出。

森巴軍團的攻擊力舉世聞名，近7屆世足他們有5屆攻入雙位數進球，而且教頭提特（Tile）本屆一口氣帶了9名前鋒到卡達，準備上演進球秀，球員們甚至已經準備好頭10顆進球的慶祝舞蹈。巴西當家球星內馬搭機飛往卡達時，穿的球褲隊徽還出現「第6顆」星星，展現問鼎隊史第6座世足金盃的氣勢。

對於內馬穿「六星」球褲，李察里森賽前曾表示：「我們是夢想家，無論別人要怎麼說，我們就是為第6顆星星而來。」，李察里森今天更以行動證明實力，個人獨進兩球。

巴西整場射門多達24次，8次射正，遠勝塞爾維亞的5次射門與0射正，控球率巴西59％也遠勝對手的41％，終場就以兩球之差拿下本屆首勝。巴西下一戰將在29日凌晨對上瑞士，12月3日對喀麥隆。