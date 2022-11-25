國民黨前台北市議員羅智強在《中國時報》登了半版廣告，為台北市議員游淑慧及子弟兵、市議員候選人楊植斗告急。游淑慧忍不住表示，「羅智強你一定要每次都做這種讓她掉眼淚的事嗎？」

游淑慧24日在臉書粉專貼文表示，謝謝羅智強不改義氣性格，再次給她一個即時和催淚的協助。2018年投票前一個禮拜，羅智強主動打給她，知道她的選情很困難，羅智強想了很久，決定要用剃光頭幫她告急。而那時羅智強自己也是市議員候選人。

游淑慧接著透露，羅智強今年自己沒有選舉，卻全台灣跑透透輔選，把自己的力量化成大家的養分。事先她也不知羅智強會破費幫她用這麼大動作的告急，她是在菜市場拜票時，有大哥拿報紙給她看，她楞在當下，感動莫名。

游淑慧指出，楊植斗是新人，是羅智強的子弟兵，而且在最可怕的一級戰區大安文山，她知道羅智強一直憂心忡忡楊植斗的選情。2018年國民黨誕生了一批有戰力的戰鬥藍，都全力在第一線監督民進黨，可是只有他們是不夠的，真心希望支持者們把2018年對他們的支持，再繼續支持2022的他們，讓國民黨有更多年輕的戰力，一起並肩作戰。

游淑慧最後更不禁喊話，「羅智強你一定要每次都做這種讓她掉眼淚的事嗎？勇敢改變，並肩作戰」。

羅智強則在底下留言表示，「擔心游淑慧和楊植斗的選情，擔心到睡不著覺，把牙一咬，就在台北市登了半版的告急廣告」。游淑慧則回應說，「感覺自己一直在欠你」。