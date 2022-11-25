台股人氣指標股元太（8069）股價於法說會後重挫，股價走勢呼應摩根士丹利轉趨保守論點，但多頭派勢力仍相當龐大，外資圈有瑞信證券維持「優於大盤」投資評等，內資大型研究機構則有中信、富邦、統一投顧接連重申看好，多空爭論尚無休止跡象。
比起元太法說會後，國際資金18日大舉調節1.3萬張持股，致使元太當天苦吞跌停，隨股價近期走勢漸趨穩定，且位階來到相對低檔，多頭派法人的觀點正重新引起市場注意。元太24日收178元、上漲5.33％。
瑞信證券科技產業分析師蘇厚合認為，元太在總體經濟不確定環境中，持續優化產能，高度看好電子貨架標籤（ESL）獨特成長趨勢，彩色閱讀器與智慧電子紙看板還能更進一步擴張整體市場規模，給予「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價是260元。
綜合內外資研究機構估算，元太今年每股稅後純益（EPS）約在9元附近，明年則為10元～11元間，2024年的EPS上看14.78元～15.64元，獲利年增率再度加速。
統一投顧說明，展望明年，疫情加速零售業需求提升，全球最大ESL與智慧零售解決方案供應商SESL今、明年年營收目標分別年增逾40％與30％，顯示整體需求仍維持強勁，此外，元太斬獲北美大型零售商訂單，新產能於明年首季開出下，營運動能可望維持。
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