調查局查出，「333」政黨聯盟主席、共和黨主席周克琦涉嫌以發放走路工、舉辦餐會等方式為與共和黨理念相同的特定候選人助選，檢調日前約談周克琦、莆仙同鄉會幹部潘進東7人後，發現周、潘透過同鄉會居間接受陸方資助，涉嫌《反滲透法》，24日兵分4路搜索，除二度約談潘男外，另約談同鄉會朱姓、蔡姓人士到案，成為首件涉犯《反滲透法》的賄選案。 檢方訊後諭知朱男以1萬元交保，另潘男及蔡男請回。

據了解，檢方原諭知朱男以5萬元交保，但因朱籌不出保金，改交保1萬元，另潘男已因前起賄選案獲交保，因此諭知無保請回。

調查局發現，共和黨主席周克琦涉嫌於今年9月、10月間以發放走路工、舉辦餐會等方式為與共和黨理念相同的特定候選人助選，並在餐會上邀請候選人到場，公開為其助選，涉嫌賄選，違反《公職人員選舉罷免法》，北檢本月11日指揮台北調查處搜索6處，約談周克琦、潘男共7人。

北檢訊後，12日分別諭知周克琦、潘男7人交保與境管，其中周、潘各以10萬元交保，並限制出境、出海，但周一度拒絕交保，北檢改向台北地院聲請羈押禁見。台北地院認為沒有羈押必要裁定周5萬元交保。

不過，檢調在搜索周、潘等人後，發現相關人士的手機內通聯紀錄、對話內容及電腦的電磁紀錄，發現周的走路工、餐會賄選的資金來源疑與大陸組織有關，懷疑是陸方以境外資金滲透台灣九合一選舉，金額約有數十萬元。

檢調發現，陸方是藉由友好的兩岸團體成員居間將大陸資金，透過潘男關係，於今年10月提供給共和黨主席周克琦等人從事助選活動，涉嫌違反《反滲透法》第4條、《公職人員選舉罷免法》45條，北檢今指揮台北市調查處搜索4處，訊問潘男、朱、蔡共3人。

《反滲透法》第4條規定，任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為公職人員選舉罷免法第45條各款行為。依法可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。