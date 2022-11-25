一名女網友崩潰說，和男友壞壞時，對方狂吸她的脖子，事後她照鏡子發現脖子上有個50元硬幣大小的「草莓」，由於她趕著去上學，因此急求消除痕跡的方法，貼文引起網友討論，其中有過來人說，直接貼痠痛貼布，別人也不會多問什麼，而且不知為何，貼了以後草莓也消超快。

一名女網友近日在Dcard上發文表示，和男友愛愛以後，發現自己的脖子上被種了一個50元硬幣大小的「草莓」，由於她還要去學校上課，因此很急著找到消除草莓痕跡的方法，但上網搜尋了一些處理方法，根本都沒有效果，而她嘗試用遮瑕膏也完全擋不住，無奈之下，只好來求助廣大的網友，有沒有更好的辦法。

貼文引起網友討論，「好圓，他是章魚嗎」、「熱敷不知道會不會快一點，然後記得下次不要種在明顯的位置」、「這年代還有人在種草莓」、「這個形狀可以騙大家說是拔罐吧！」另有過來人分享超有效的方法，第一種就是拿痠痛貼布貼著，不僅別人不會多問，而且貼上去以後，草莓的痕跡消超快；另也有被種超多草莓的人透露，熱敷真的蠻有效的，但就是比較花時間。

不過，種草莓其實是很危險的行為，急診科醫師翁梓華在臉書上分享，人的頸部左右都各有一條頸動脈，而頸動脈是為頭部供氧的主要血管，若不當施力導致血管受傷，嚴重可能使血管剝離，出現急性心血管疾病的風險。

至於草莓該怎麼消，翁梓華建議，當草莓浮現的時候就要立刻冰敷，但一次別超過20分鐘，藉此減少發炎反應，避免瘀血擴大；隔天的時候改用熱敷，促進血液循環，使瘀青能快速代謝掉。