八點檔女星賴慧如，近年演出多部八點檔並發行台語專輯，知名度逐漸上升，昨（24）日晚間她在前往商演的路上，車子突然打滑撞上護欄，導致車頭全毀，安全氣囊全爆開，頭部也遭到重擊緊急送醫，還好並無大礙，事後回想起來仍驚魂未定直呼：「差點往生」。

根據《TVBS新聞網》報導，昨（24）日晚間賴慧如透露，在前往桃園商演行經五楊高架時，因當時下著暴雨，路面積水，導致車子打滑直撞護欄，不但車頭全毀，安全氣囊因撞擊力道過大爆開，而賴慧如頭部也遭撞擊送醫，疑似有腦震盪的症狀，但目前並無大礙只需再觀察，對此，她事後驚魂未定表示：「差點往生」。

自選秀節目出道的賴慧如，發行多張台語專輯，今年更入圍第33屆金曲獎最佳台語女歌手獎，而她除了在歌壇中發光發熱外，事業版圖更拓展到戲劇與主持，近年來演出多部八點檔，綜藝節目方面以《綜藝大集合》入圍今年金鐘主持人獎。

然而，除事業表現亮眼外，她的感情生活也是外界關注焦點，她在2016年曾與導演高琮凱結婚生下女兒，不過兩人婚姻到2021年便劃下句點，而近期則被拍到與國標舞老師劉家銘交往，她也大方認愛，如今可以說是愛情事業兩得意。