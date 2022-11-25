蜜獾。（示意圖／達志影像）

九合一選舉明（26）日投票，各候選人把握最後機會拉票。尋求連任的國民黨台北市議員徐巧芯上傳一支影片，強調自己秉持「生死看淡，不服就幹」的精神，表示自己就跟蜜獾這種動物很像，乍看小小的很可愛，但卻敢與獅群、狼群對幹，還能把眼鏡蛇當薯條吃，被公認為「世上最無所畏懼的動物」。此影片湧入破2.6萬人觀看，大批網友直呼驚訝並紛紛打氣。

徐巧芯昨日在臉書發文表示，選戰進到倒數階段，每天都在進行最後的衝刺，就是希望支持者不要受到耳語的影響，能夠讓她順利當選。這4年來的努力，就是希望大家給她打一個成績。再一次又一次的拜託，松山、信義區的選民朋友，11月26日投票支持11號徐巧芯，讓她能夠繼續為大家服務，為公義發聲，為打擊黑暗勢力而存在。

徐巧芯並隨文刊出一段影片，內容指出她秉持「生死看淡，不服就幹」的人生哲學，就像蜜獾這種動物一樣，不要看蜜獾小小的很可愛，卻敢與獅群、狼群對幹，還能把眼鏡蛇當薯條吃，被金氏世界紀錄封為「世上最無所畏懼的動物」；她從來不後退，也從來不後悔，不低頭、不沉默、不妥協，不畏戰、不怕髒、不失望。

此影片觀看次數破2.6萬人，並獲得近萬個讚、逾600則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「感謝巧芯議員勇敢打擊惡質側翼網軍，還給大家一個能自由說話的空間！」「巧芯就是戰將，一定高票連任，挺妳挺妳！」「綠營最怕的女人！繼續衝！加油！」「巧芯巧芯！第一女戰將！高票當選！」「近期才認識妳，妳的將來絕對無可限量，妳能量無敵大的，加油身體也要顧好喔！」