中租-KY(5871)公布2022年10月自結合併營收76.07億元，月增3.33％、年增達20.96％，改寫歷史新高。歸屬母公司稅後淨利21.96億元，月增3.39％、年增7.78％，改寫同期新高，每股盈餘（EPS）1.39元。

累計中租-KY前10月自結合併營收710.99億元、年增達20.39％，改寫同期新高。歸屬母公司稅後淨利232.9億元、年增達28.91％，已超越去年全年的216.43億元、提前改寫年度新高，每股盈餘14.69元則創同期新高。

中租-KY表示，10月獲利較9月成長，主要受惠營收增加、成本費用率略降，且業外認列匯兌評價利益挹注。觀察各地區前10月營運狀況，台灣獲利年增達27％、東協獲利年增達22％，中國大陸獲利則年增4％。

中租-KY財務長陳文正日前法說時表示，台灣及東協應收帳款成長已快達成全年目標，中國大陸成長亦接近10％目標，因此台灣及東協不會再特別調高目標設定，中國大陸則持續努力、目前看來非常有機會達標。對整體成長目標維持不變，預期有機會達成或超標。