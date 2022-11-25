台灣證券交易所統計，12月預計有柏騰等27家上市公司在證交所場地自行辦理法人說明會；另外，11月28日至11月30日計有太設(2506)等5家上市公司召開法說會。

下周在證交所召開的5家上市公司分別為：11月28日太設；11月29日卜蜂(1215)、谷崧(3607)；11月30日建通(2460)及第一保(2852)。

12月召開的有：12月1日柏騰(3518)、歐格(3002)；12月2日厚生(2107)、益航(2601)；12月8日嘉里大榮(2608)、年興(1451)；12月12日達麗(6177)；12月13日四維航(5608)、達興材料(5234)；12月14日新美齊(2442)、麗臺(2465)；12月16日傳奇(4994)、東華(1418)；12月20日科風(3043)、弘裕(1474)；12月21日黑松(1234)、國賓(2704)；12月23日恆大(1325)、亞翔(6139)；12月26日東森(2614)、幸福(1108)；12月27日潤泰全(2915)、潤泰材(8463)；12月28日宏亞(1236)、誠創(3536)；12月29日士紙(1903)、德淵(4720)。