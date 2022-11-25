禾聯碩(5283)延續去年以「家」為核心，2023年新品發表會以「家事樂JUST LOVE」為主題，用「愛」凝聚家庭最初的「幸福感」，以尖端AIoT科技來為消費者建構健康、舒適的智慧家庭。此外，禾聯碩透過子公司夏禾電器販賣股份有限公司與SHARP夏普合作，整合禾聯集團銷售通路、售後服務、物流配送、在地化研發品管等資源，全力代理販售SHARP空調及冷凍櫃商品。

禾聯碩今年空調產品規畫L、O、V、E四大展區，依序為溫馨家用空調、卓越輕商用空調、多樣性空調以及環保節能空調。此外，新年度禾聯空調在輕商用空調領域展現研發實力，全新推出28kW三相220V的變頻一級落地箱型機，以及16kW多聯式室外機，禾聯空調致力於提供「節能、環保、清淨、高能效、高品質」的產品，已超前能源政策，推出符合2025年新能效標準的空調商品。

在疫情影響下，健康是對大家生活品質最基本的要求，「冷凍櫃急速冷凍，保持食材保鮮美」的功能逐漸受到消費者青睞，「禾聯直立式冷凍櫃專門家」因應市場需求推出商用冷凍櫃(437L)及小容量(142L)的旗艦機種，多門組合、尺寸齊全。呼應著「家電也是裝潢」理念，美型與功能兼顧的禾聯變頻直立式冷凍櫃，今年新推出經典時尚「黑色新世代」系列。洗衣機部分以「新節能、新省水、新抑菌」為主軸，今年再加入全新外觀17公斤變頻洗衣機，以及自動槽洗淨等省水抑菌的便利功能。

一直以來頗受市場好評的季節商品，於今年再推出雙區獨立溫控WIFI雙人電熱毯，及結合檯燈設計的3D擺頭DC風扇，為商品陣容再增差異化；禾聯廚房家電以符合台灣人的生活習慣，推出結合洗、烘、儲三大功能，具有獨立熱風烘乾的洗碗機，以及RO瞬熱開飲機，四重極淨過濾飲水更安心。

代理品牌英國SCION，則引進獨家結合織物清洗洗地機，以及擁有十合一解鎖模式的電子門鎖，充分展現品牌創新實力；近年獲得口碑好評的YAMADA日系風格小家電，今年推出新型雙口電磁爐、暖心電暖器質感滿分，讓家電不只是家電，更是家裡療癒的擺飾物。