《美股》感恩節 美股休市 07:482022/11/25 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國周四（11月24日）適逢感恩節假日，美股休市。 《日股》晶片股閃亮 日股紅通通 Fed放鴿台股匯高歌 低接優質趨勢股明年Q1反攻 #感恩節 #美股休市 #美股 #美國周 #11月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》鈺鎧 25日起融資融券交易 07:472022/11/25 財經 感恩節速食店吃雞省荷包 04:102022/11/25 時尚消費 《日股》日經大漲逾300點 創2個月新高 12:392022/11/24 財經 《美股掃瞄》聯準會唱「鴿」 美股連2漲(2-1) 09:182022/11/24 財經 多元資產基金 亂局避風港 04:102022/11/25 投資理財 升息趨緩 科技股催油門 04:102022/11/25 投資理財 資金歸隊中 高價股開盛宴 04:102022/11/25 財經要聞 Fed改放鴿 台積電漲至495元 台股勁揚逾80點 09:012022/11/24 財經 新台幣勁升1.91角收31.027元 創近二個半月新高 18:522022/11/24 財經 大陸外交部稱：中美人文交流重要 鼓勵各領域交往 18:232022/11/24 兩岸 萬五路上...台股驚驚漲 04:102022/11/24 財經要聞 通膨趨緩！有利美股科技評價止穩帶動美股反彈 12:162022/11/24 財經 中海油 估售美頁岩氣權益約20億美元 04:102022/11/25 全球財經 《國際經濟》緩升息以外 聯準會首度預警經濟衰退機率逼近5成 11:482022/11/24 財經 好市多黑五！原價28.9萬金條開店就搶光 下殺金額曝 14:452022/11/24 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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