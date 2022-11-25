今天是九合一大選前最後一天，此次選舉除縣市首長、地方議員之外，還有18歲公民權的公投案要投。媒體人黃揚明昨（24）日在臉書表態贊成此案，但他認為此次修憲複決「一定不會通過」，朝野立委之後應持續進行修憲，並於2024年的總統大選再次闖關，「如果不繼續推，那才是真正的打假球！」

黃揚明表示，許多人反對18歲公民權的理由，是認為18歲連高中都還沒畢業，心智不夠成熟，但他質疑現在20歲以上，但學歷在國中以下人口約佔20％，那這些人的投票權是否該被剝奪，「更何況，現在有權力參選的人，心智就成熟嗎？政壇有多少人鬧出超級幼稚的笑話，根本與年齡無關。」

「舉一個最簡單的例子，現在23歲可參選，但今年台北市800多個里長參選人當中，僅有1個23歲的！」黃揚明指出，就算公投過關，讓18歲的人擁有被選舉權，但實際上透過選罷法可以訂定被選舉年齡的門檻，加上台灣還有「保證金制度」，因此並非被選舉年齡降低就會出現大批年輕人參選。

黃揚明說，雖然他贊成此案，但卻認為此案在超級高的門檻規範下不會過關，甚至不同意票還會超過同意票，「但即使沒過關，朝野立委也該再次在立院再通過修憲案，在2024年總統大選再次闖關，如果不繼續推，那才是真正的打假球！」