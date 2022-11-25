工業電腦廠精聯(3652)在今年9月21日櫃轉上市後首次法說會，以線上舉行。展望未來，精聯以三部分洞悉，新產品、拓展重點業務、智能自動化應用。明年也加速推展巴西、印度、東南亞、土耳其、東歐市場等業務，上述地區成長動能將較大。

精聯第三季營業收入6.28億元，季增4.5%、年減9.3%，營業毛利1.92億元，季減2.4%、年減2.0%，主要受去年同期大型出貨所致影響，毛利率30.66%，季減2.16個百分點、年增1.69個百分點；營業利益0.24億元，季減25.5%、年減21.7%，營益率3.95%，季減1.59個百分點、年減0.63個百分點。淨利歸屬於母公司業主獲利0.26億元，季減15.5%、年增47.9%，淨利率4.22%，季減1.00個百分點、年增1.63個百分點，主要是因為今年度美元持續升息，營業外收入增加。基本每股盈餘0.35元，均較今年第二季0.42元、去年同期0.38元下降。而第三季存貨4.83億元，季減0.4%、年增10.9%，主要是受到疫情管制、運輸受阻，因應缺貨風險，提高安全庫存水位。

精聯前三季營業收入17.63億元，年減1.9%，營業毛利5.68億元，年減0.1%，毛利率32.26%，年增0.58個百分點，營業利益0.9億元，年增0.8%，營益率5.12%，年增0.14個百分點，淨利歸屬於母公司業主獲利0.81億元，年增50.2%，淨利率4.65%，年增1.59個百分點，基本每股盈餘1.09元，相較去年同期1.16元下降，主要是因為去年11月現金增資股本增加所致。

精聯展望未來以三部分洞悉，新產品、拓展重點業務、智能自動化應用。重點業務將開拓巴西、印度、東南亞、土耳其、東歐市場等主要國家，加速業績推廣(SOHO業務)，而EA520/HT330/RP902等低價產品陸續於今年上市。

智能自動化應用，精聯除了硬體，也開放軟體，步向軟體整合，加速硬體銷售，近幾年也加速物流等相關產業，其中冷練系統也是未來重點計畫中。其中精聯整合GEEK AMR(Autonomous Mobile Robot)，在物流倉儲運用(uWMS)，加速出貨速度，也整合Cognex & Link+藥監管理軟體，到製藥廠及中印市場。目前智能自動化是今年剛成立部門，成果顯現豐碩。

值此智慧化浪潮席捲全球產業之際，精聯已提前做好準備，除了致力RFID模組及產品，也積極開發iOS作業系統周邊設備，去年精聯通過Apple MFi工廠認證，今年8月RP902 iOS RFID reader正式在Apple store上架。今年精聯也開始進行從4G進入5G的產品升級，生意應用廣，這些亦都是未來成長動能力。而未來開發會以5G為主，中高端製造會在台灣，低端則會考慮在大陸或其他地方生產。

精聯ODM客戶比重不到一成，明年客戶積極，可望超過10%。

明年營收地區比重，歐美、台灣、日本，四個仍是最主要的來源，而明年也加速推展巴西、印度、東南亞、土耳其、東歐市場等業務，上述地區成長動能會較大。各區域營收比重，以今年來看，美國約20%、歐洲約18%、歐美約占40%、日本6%、大亞太54%。目前亞洲成長較大，然歐美因為疫情成長動能較弱，成交比重降至五成之下。而如何幫助海外銷售？精聯表示，以自己品牌銷售全球，因為先前代理全球知名品牌有經驗，有時利經營全球市場，造就品牌在全球有一番作為。