金管會宣布備查精算學會提出的「精算實務處理準則」修正案，將「平穩結餘調節項」納入利變型保單宣告利率機制，讓壽險業有獲利時先提存平穩結餘「晴天存糧」，日後若保單投報率低於市場利率時，可拿平穩結餘先支撐宣告利率，避免保戶因短期市場利率解約。

保險局副局長張玉煇表示，此次修正有3大重點，包括明確訂定利變型保單的宣告利率公式參數依據，以及將「平穩結餘調節項」納入宣告利率平穩機制，賦予業者更多彈性建立合理平穩宣告政策，建立「晴天存糧」概念。

首先，此次修正明訂利變型保單的宣告利率公式，應以區隔資產帳戶的固定收益債券利息收益率，扣除信用違約及避險成本，再扣除必要利潤率、費用率、平穩結餘調節項及合約服務邊際（CSM）調整項等，避免納入市場預期利率趨勢、同業競爭等不確定性概念。

其次，「平穩結餘調節項」累積來源為區隔帳戶內各商品資金共同運用產生的累積利潤，有利潤且風險可控時先累積平穩結餘，當投報率低於市場利率時可先釋出支撐，避免保戶因短期市場利率波動而解約，以維持保險契約安定性，有助公司資產負債管理及維護保戶權益。

最後，此次增訂宣告利率公式的技術指引及釋例，讓業者有一致性作法。如必要利潤率及費用率應為固定常數，且須於計算說明書敘明合理性，經訂定後不得修改。平穩結餘釋出時，需在每月召開的宣告利率會議中說明合理性，並提供相關佐證資料。

此次「精算實務處理準則」修正規定適用於利變型年金、外幣利變年金、利變壽險及外幣利變壽險、萬能保險及外幣萬能保險等6類保單。張玉煇表示，若日後發現壽險公司宣告利率違規，依法可處60～600萬元不等罰鍰，或要求停售商品等處分。