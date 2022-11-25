金管會為強化公司治理、防範利益衝突，對此修正金控負責人準則中的兼職規定，增訂金控董監事或總經理及其關係人不得兼任其他金控董監事或總經理，日前已完成法規修正預告，預計下周正式上路實施。

在法規預告修正期間，原有2個案將違反新規，一是富邦金總經理暨董事韓蔚廷擔任日盛金董事長及總經理、以及新光金總經理吳欣儒夫婿許元禎擔任華南金董事。不過，隨著富邦金11月合併日盛金、許元禎10月辭任華南金董事後，目前所有金控均已符合新規。

金管會先前已規定金控董監事及其關係人不得擔任其他金控董監事，此次為進一步將「總經理」新增納入適用範圍。同時亦增訂除外條款，將政府直接或間接持有全數股份的金融機構，排除上述適用推定利益衝突規定的對象，但須先報經主管機關核准。

同時，為增加金控專業董事任用彈性，以利引進多元經歷背景的銀行、保險或證券專業人才擔任董事，金管會增訂擁有銀行、證券、保險子公司的金控，相關子公司董事若有其他事實足資證明其具備相關專業知能者，亦可認定其具相關金融專業。