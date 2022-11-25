陸軍八軍團砲兵四三指揮部一名上兵，今年4月3日凌晨站營區大門哨時，上哨不到半小時，竟然跑回寢室會大頭覺，直到安全士官查哨時，發現營區大門竟然放空，立刻進入寢室找人，這時才發現陳員躺在床上呼呼大睡，士官要求陳原回去值勤，並立刻通報戰情中心，事後陳員遭移送憲兵隊偵辦，檢方予以緩起訴一年，並要求支付罰金一萬元。

根據起訴書，陳姓上兵在陸軍八軍團四三砲兵指揮部防空營擔任飛彈裝填上兵，駐守在高雄林園，今年4月3日清晨4點至6點，擔任執行大門正哨勤務，負責營區進出人員、車輛之管制和營區安全維護等事宜。

但是值勤當天，陳員在清晨4點上哨後，約值勤半小時後，竟在未通報下，擅自離開大門哨所，回到待命班寢室睡大頭覺。10餘分鐘，執勤的安全士官建大門正哨空無一人前往查看，竟發現沒人執勤，於是回到寢室找人，這時才發現陳員竟然在床上呼呼大睡，該名士官立刻叫醒他回去哨所，並通報戰情中心處理，事後陳員遭移送高雄憲兵隊移送法辦。

檢方偵查後，認定陳員站哨時擅離崗位，涉觸犯衛兵、哨兵廢弛職務罪，但考量他因一時失慮犯罪，偵查過程中坦承犯案且犯後態度良好，宣告緩起訴1年，需支付國庫1萬元。